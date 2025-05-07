Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Askerlik hayali gerçeğe dönüştü

Askerlik hayali gerçeğe dönüştü

15:427/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık'ın katıldığı programda otizmli Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayali gerçeğe dönüştü.

Vali Hamza Aydoğdu'nun bir okul ziyaretinde Elif Büşra Yalçın'ın otizmli olan abisi Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek için Validen istekte bulunması üzerine Vali Aydoğdu'nun talimatıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne askerlik deneyimi yaşayan Buğra, unutulmaz anlar yaşadı.

Askeri üniforma giydirilen Buğra'ya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda temel askeri eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Komutanlar ve askerler eşliğinde birliğe katılan genç, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Buğra'nın mutluluğu gözlerinden okunurken ailesi de bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Buğra'nın hayalini gerçekleştirmek büyük bir mutluluk. Onun sevincine ortak olmak, hayalini yaşadığını görmek bizleri de duygulandırdı." dedi.

Program sonunda Buğra'ya Vali Hamza Aydoğdu tarafından katılım belgesi ve hediyeler takdim edilirken Buğra İbrahim Yalçın, duygularını "Çok mutluyum, hayalim gerçek oldu" sözleriyle ifade etti.

#Erzincan
#Hamza Aydoğdu
#Bekir Aksun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı ile kurban kesilir mi? İşte Diyanet fetvası