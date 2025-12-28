Asrın inşası: 35 ayda 455 bin konut sahibine teslim edildi

Altın bir yılda yüzde 110 kazandırdı

Fed'den ek gevşeme beklentileri, artan jeopolitik gerilimler ve zayıflayan dolarla beraber hem altın hem gümüş rekor seviyelere yükseldi. Gümüş ilk kez 78 doların üzerine çıkarken, ons altın 4 bin 540 doları aştı. Yurt içinde de gram altın 6 bin 278 lira ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylece gram altın 2025 yılında yatırımcısına yüzde 110'un üzerinde kazanç sağladı.