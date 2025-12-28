Yeni Şafak
Asrın inşası: 35 ayda 455 bin konut sahibine teslim edildi

04:0028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Altın bir yılda yüzde 110 kazandırdı

Fed'den ek gevşeme beklentileri, artan jeopolitik gerilimler ve zayıflayan dolarla beraber hem altın hem gümüş rekor seviyelere yükseldi. Gümüş ilk kez 78 doların üzerine çıkarken, ons altın 4 bin 540 doları aştı. Yurt içinde de gram altın 6 bin 278 lira ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylece gram altın 2025 yılında yatırımcısına yüzde 110'un üzerinde kazanç sağladı.

Asrın felaketinden asrın inşasına

Hatay dün tarihi bir güne şahitlik etti. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerde inşa edilen 455 bininci konutun teslimi gerçekleştirildi. Asrın felaketinden sonra asla ümitsizliğe kapılmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “7’den 70’e milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık. Elhamdülillah bu işi başardık” dedi.

Bize güç katacak isimleri katacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ara transfer dönemine dair iddialı konuştu. Adalı, “Geçtiğimiz seneden farklı, ruhuyla mücadele eden bir takımımız var. Yukarı yönlü ivmeyi, ara transferde yapacağımız hamlelerle artırmak istiyoruz” dedi.

