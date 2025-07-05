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AYM’den ‘manyak’ karar: Hakaret etti tazminat kazandı

AYM’den ‘manyak’ karar: Hakaret etti tazminat kazandı

04:005/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

AYM’den ‘manyak’ karar: Hakaret etti tazminat kazandı

Anayasa Mahkemesi, eski İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’ye “Manyak” diyen FETÖ’cü Hayko Bağdat’ın hakaretten mahkûm edilmesini hak ihlali saydı. Yerel mahkemeyi, “ifade özgürlüğüne müdahale” etmekle eleştiren AYM, yeniden yargılama kararı verdi.


Bankalar da faiz indirimi bekliyor

Merkez Bankası’nın yaptığı “Banka Kredi Eğilim Anketi’nden faiz indirimi beklentisi çıktı. İkinci çeyrekte bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı belirtilen ankete göre, üçüncü çeyrekte yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının belirgin bir şekilde gevşeyeceği bekleniyor.


Orkun Kökçü Kartal'a doğru

Forvete Abraham'ı alarak büyük ses getiren Beşiktaş, şimdi de orta saha için Orkun Kökçü’nün peşinde. 24 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Lage ile sorun yaşaması ve Beşiktaşlı olması, bu transfer için umutları arttırıyor.

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