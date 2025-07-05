AYM’den ‘manyak’ karar: Hakaret etti tazminat kazandı

Orkun Kökçü Kartal'a doğru

Forvete Abraham'ı alarak büyük ses getiren Beşiktaş, şimdi de orta saha için Orkun Kökçü’nün peşinde. 24 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Lage ile sorun yaşaması ve Beşiktaşlı olması, bu transfer için umutları arttırıyor.