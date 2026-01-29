Ayvalık’ta karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında Murat Türkyılmaz, Serkan Ciddi ve Sertan Alper isimli vatandaşlarla, Ayvalık Belediyesi çalışanı Doğukan Akıncı, Sarımsaklı plajında kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgaların arasında karaya vuran bir yunusu fark etti.