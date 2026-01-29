Yeni Şafak
Ayvalık’ta karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı

21:4129/01/2026, Perşembe
IHA
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajlarında karaya vuran yunusu, vatandaşlar kurtararak yeniden denize gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında Murat Türkyılmaz, Serkan Ciddi ve Sertan Alper isimli vatandaşlarla, Ayvalık Belediyesi çalışanı Doğukan Akıncı, Sarımsaklı plajında kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgaların arasında karaya vuran bir yunusu fark etti.

 Hemen harekete geçen vatandaşlar yunusu yeniden denize göndermek istedi.

Belediye personeli Doğukan Akıncı, yunus balığına ulaşarak onu kucaklayıp yeniden denize göndermeyi başardı. 

Yaşanan olay vatandaşların yüreğini ısıttı.

#Balıkesir
#Yunus balığı
#Sahil
