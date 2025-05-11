Bakan Kurum'dan depremzede aileye ziyaret: 'Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız'

Bakan Kurum tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, “İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız” dedi. Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.