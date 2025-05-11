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Bakan Kurum'dan depremzede aileye ziyaret: 'Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız'

Bakan Kurum'dan depremzede aileye ziyaret: 'Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız'

12:0511/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni evlerine taşınan Tıraş ailesine misafir oldu

Depremde yaşananları anlatan ev sahibi İsmail Tıraş, “Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım” dedi. 

Bakan Kurum’a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, “Çok yoruldunuz. Haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız. Allah razı olsun” diye konuştu.

Bakan Kurum tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, “İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız” dedi. Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu. 

Ferhuş-Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar 1540’ı hak sahiplerine teslim edildi.


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