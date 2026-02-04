Bakanlıktan ramazan ayı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki marketleri denetledi.Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla, başta temel gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlere devam etti.