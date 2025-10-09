Balıkesir'de kurulan butik mandırayla kadın istihdamının artırılması hedefleniyor

"Kadın emeğiyle dünya markası olma hedefi"





Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Selda Yüksel, projenin bölge kadınları için umut olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."



