Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın Irmağı’nda su seviyesi 3 metre yükseldi

Bartın Irmağı’nda su seviyesi 3 metre yükseldi

15:5827/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bartın'da kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili olurken, Bartın Irmağı'nın sürüklediği çöpler mavi bayraklı İnkumu Plajı'na taşındı.

Dalgalarla 3 kilometrelik sahile taşınan çöpler, kirliliğe neden oldu.



Pet şişeler, ev aletleri ve odun parçalarının bulunduğu çöpler, kumsalı kapladı.


Doğal şelale oluştu


İnkumu tatil beldesinde yoğun yağış sonrasında Güzelcehisar köyü civarında, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen su, şelale görüntüsü oluşturdu.

 İnkumu'nda zaman zaman yağışların ardından ortaya çıkan şelale, dronla görüntülendi.

#Bartın Irmağı
#İnkumu Plajı
#su seviyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi