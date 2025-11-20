Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da yoğun sis: Görüş mesafesi beş metreye kadar düştü

Batman’da yoğun sis: Görüş mesafesi beş metreye kadar düştü

22:5120/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Batman'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Kentin ana arterlerinde, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. 

Sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ve hızlarını düşürerek trafikte ilerledi.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR SİS GÖRDÜM’


Üniversite öğrencisi Bünyamin Peldek (22), ilk kez bu kadar yoğun sis gördüğünü ifade ederek, “Az önce spordan geldim. Yoğun bir sis var, 5 metreye kadar görebiliyoruz. Sis o kadar yoğun ki, arkadaşlarımızla yurda doğru giderken zorlanıyoruz. İlk defa böyle yoğun bir sis gördüm” dedi.

Esnaf İkram Güneş (37) ise “Ben hayatımda ilk defa bu kadar sis görüyorum Batman'da. Sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşük” diye konuştu

#Batman
#Sis
#Görüş mesafesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Milyoner sorusu