Batman’da yoğun sis: Görüş mesafesi beş metreye kadar düştü

‘İLK KEZ BÖYLE BİR SİS GÖRDÜM’





Üniversite öğrencisi Bünyamin Peldek (22), ilk kez bu kadar yoğun sis gördüğünü ifade ederek, “Az önce spordan geldim. Yoğun bir sis var, 5 metreye kadar görebiliyoruz. Sis o kadar yoğun ki, arkadaşlarımızla yurda doğru giderken zorlanıyoruz. İlk defa böyle yoğun bir sis gördüm” dedi.