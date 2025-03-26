Bayburt'ta kar nedeniyle 60 senelik emeği heba etti

"İnsanın 60 yıl emek verdiği bir şeyi bir anda kaybetmesi ne kadar acıymış"





Yıllardır verdiği emeğin bir anda yitip gitmesinden dolayı hüzünlü olduğunu aktaran Öksüz, yaşadığı hüznü şiir dizelerine sığdırdı.

"İnsanın 60 yıl yaptığı bir şeyi bir anda bırakması ne acıymış, sanki ölüm gibi" diyerek, kısa bir şiirle üzüntüsü dile getiren Öksüz, şiirinde şu ifadelere yer verdi:

"Geri dönmek istiyorum, yeniden yapmak istiyorum bu işleri. Seralar kurayım tohum ekeyim, zaman beni geri döndür bir daha."