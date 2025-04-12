Bayburt'ta yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar sebebiyle koyun sürüsü yaylada kar, tipiye yakalandı.
İlkbaharda Bayburt'ta yaylalara çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Sürü, kar altında kaldı. Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında yolculuğu devam etti.
Kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi beyaza büründü.
Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı mevkisinde Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli kar kürüme çalışması yaptı. Bazı araç sürücüleri ise güçlükle ilerledi.