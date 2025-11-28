Bayburt’un dağlarını mesken tuttular: Sürü halinde görüntülendi

Doğanın usta tırmanıcıları dağ keçileri, bulundukları yerden 2-3 metre yukarıya ve 6-7 metre ileriye sıçrayabiliyor. Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri, bölgede zaman zaman vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.