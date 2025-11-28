Yeni Şafak
Bayburt’un dağlarını mesken tuttular: Sürü halinde görüntülendi

09:5528/11/2025, Cuma
IHA
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan, halk arasında yaban keçisi olarak adlandırılan dağ keçileri, Bayburt’ta Vauk Dağı civarlarında sürü halinde görüntülendi.

Aracıyla Vauk Dağı güzergahında seyir halindeyken sürüyü fark eden Yüksel Karaaslan, görüntüledi.

Aralarında yavruların da bulunduğu dağ keçilerinin dağ yamaçlarında rahatça dolaştığı görülüyor.



Doğanın usta tırmanıcıları dağ keçileri, bulundukları yerden 2-3 metre yukarıya ve 6-7 metre ileriye sıçrayabiliyor. Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri, bölgede zaman zaman vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

#Bayburt
#Vauk Dağı
#Dağ keçisi
