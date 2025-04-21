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Bayrampaşa'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Bayrampaşa'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın iş yerine sıçradı

07:2521/04/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul Bayrampaşa'da, binanın girişinde bulunan doğal gaz kutusunda başlayan yangın, iş yerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın girişindeki doğal gaz kutusunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın büyüyerek binanın giriş katındaki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz sızıntısı üzerine çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. İş yerinde küçük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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