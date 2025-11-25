Yeni Şafak
Beş saatte zirveye ulaşıyorlar: 4 günlük özel izinle bölgeye girdiler! Kilosu 7 bin lira

11:5025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle yıllar önce göç ettikleri topraklara giden yöre sakinleri, kilometrelerce yürüyerek ulaştıkları dağlık alanda kaya balı hasadı yaptı.


Irak sınırındaki ilçede 1995'te boşaltılan Kavuşak köyü Madenli mezrasına giden aralarında arıcılık yapan ve farklı işlerde çalışan bir grup, kaya balı toplamak için yola koyuldu.


Kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit etmek amacıyla Beryako ve Reşme yaylalarının bulunduğu alanda saatlerce yürüyen yöre sakinleri, uzun uğraşların ardından kayalık alanlar ve dik yamaçlardaki yuvalara ulaştı.


Arıcı kıyafeti giyen, kayalık alanlara tırmanan yöre sakinleri, dumanla arıları sakinleştirdikten sonra petekleri kayaların oyuğundan çıkardı.


Elde ettikleri baldan ihtiyaçları kadarını ayıran yöre sakinleri, kalan kısmını da talepte bulunan kişilere satarak gelir elde ediyor.

4 günlük özel izinle bölgeye girdiler


Mezra sakinlerinden Salih Yakın, kaymakamlıktan aldıkları 4 günlük izinle bölgeye geldiklerini söyledi.

Kilosu 6 ila 7 bin lira arasında


Topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yakın, "Babamızın, dedemizin yadigarı olan köylerimize ve yaylalarımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Bölge çok zor ama bizim için zoru başarmak güzel. Topladığımız balın kilosu 6 ila 7 bin lira arasında değişiyor. Sabah 06.00'da yola çıktık, zirveye saat 11.00'de vardık. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

"Bu bal çok şifalı"


Ali Sayır da yöre sakinlerinin köy ve mezralarına gitme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.


Dağlık alanlar ve ağaç kovuklarındaki balı toplamak için mezraya geldiklerini anlatan Sayır, "Bu bal çok şifalı, isteyen kendisi için isteyen de satmak için topluyor. Çok değerli bir bal olduğu için talep fazla. Biz köylüler olarak köylerimizin ve yaylalarımızın serbest olmasını istiyoruz. Sayın Valimize ve Çukurca Kaymakamımıza verdikleri izin için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

