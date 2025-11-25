Beş saatte zirveye ulaşıyorlar: 4 günlük özel izinle bölgeye girdiler! Kilosu 7 bin lira

"Bu bal çok şifalı"





Ali Sayır da yöre sakinlerinin köy ve mezralarına gitme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.





Dağlık alanlar ve ağaç kovuklarındaki balı toplamak için mezraya geldiklerini anlatan Sayır, "Bu bal çok şifalı, isteyen kendisi için isteyen de satmak için topluyor. Çok değerli bir bal olduğu için talep fazla. Biz köylüler olarak köylerimizin ve yaylalarımızın serbest olmasını istiyoruz. Sayın Valimize ve Çukurca Kaymakamımıza verdikleri izin için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.