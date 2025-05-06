Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: Kazadan geriye takkesi kaldı

Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: Kazadan geriye takkesi kaldı

19:116/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Hamza Metin'den geriye beton mikserinin arkasında takkesi ve alışveriş yaptığı poşetler kaldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi 41171 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. (24) idaresindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri Otogar Kavşağından 41171 numaralı sokağa dönüş yapmak isterken sokak girişinde elinde poşeti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin'e çarptı. 

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde mikserin arka tekerinin altında kalan Hamza Metin'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Metin'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazadan geriye yaşlı adamın takkesi kaldı


Hamza Metin'in Beytepe Mahallesinde bakkaliye işlettiği, manav alışverişi için aracıyla gittiği bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıktan sonra sokak üzerinden karşıda park halinde olan aracına geçerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Metin'den geriye beton mikserinin arkasında takkesi ve alışveriş yaptığı poşetler kaldı.

Kazayla ile tahkikat başlatıldı.


#Konya
#Beton mikseri
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu