Beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: Kazadan geriye takkesi kaldı

Kazadan geriye yaşlı adamın takkesi kaldı





Hamza Metin'in Beytepe Mahallesinde bakkaliye işlettiği, manav alışverişi için aracıyla gittiği bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıktan sonra sokak üzerinden karşıda park halinde olan aracına geçerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Metin'den geriye beton mikserinin arkasında takkesi ve alışveriş yaptığı poşetler kaldı.