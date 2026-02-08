Beyoğlu'nda korkunç olay: 6 aylık bebek öldü anne ve bakıcı tutuklandı

Bezini değiştirmek için yanına geldiği bebeği hareketsiz buldu





Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, baba Deniz D.'nin eşiyle evli olduğu ancak 3 yıldır ayrı yaşadıkları belirlendi. Anne Lindah Nyamoıta S.'nin işe gideceğini söyleyerek bebeği bakıcı Isha K.'ye bıraktığı, bakıcının ifadesinde bebek Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde hasta olduğunu ve gece bebeğin bezini değiştirmek için kalktığında hareketsiz olduğunu görerek ambulansa haber verdiği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin bebeği alıp hastaneye götürdüğü, ancak bakıcının ise ambulansa binmeyip yaklaşık 2 saat boyunca bebeğin götürüldüğü hastaneyi öğrenmek için dolaştığı tespit edildi.