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Beytüllahim'de Noel kısıtlaması: Gazze sebebiyle kutlama yapılmayacak

Beytüllahim'de Noel kısıtlaması: Gazze sebebiyle kutlama yapılmayacak

17:2823/12/2024, Pazartesi
AA
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<p>İşgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam sebebiyle, işgal altındaki Beytüllahim'de Noel kutlamaları yapılmayacak.</p>
İşgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam sebebiyle, işgal altındaki Beytüllahim'de Noel kutlamaları yapılmayacak.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bu yıl da Noel süslemeleri yapılmayacak.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde devam eden insani dram, vicdan sahiplerinin vicdanını sızlatmaya devam ediyor.

Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bu yıl da Noel Bayramı süslemeleri yapılmadı.

Kentteki Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacı süslenmedi, aydınlatılmadı.

Beytüllahim Belediyesi, kutlamaların iptal edildiğini ve Noel Bayramı'nın yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağını açıkladı.

#Kudüs
#Gazze
#Beytüllahim
#Noel Bayramı

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