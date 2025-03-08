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Bir anda ortaya çıktı: Tam 65 metre bölge halkı gözlerine inanamadı

Bir anda ortaya çıktı: Tam 65 metre bölge halkı gözlerine inanamadı

11:108/03/2025, Cumartesi
AA
IHA
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Karaman'da merkeze bağlı Ortaoba köyünde 10 metre çapında, derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan obruk meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

Karaman'da 10 metre çapında, yeni bir obruk oluştu.

Ortaoba köyü sınırlarındaki tarlada obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme yaptı.

Ortaoba köy muhtarı Mehmet Kılınç, obruğu buradan geçen bir köylünün fark ettiğini söyledi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, Ortaoba köyünün obruk oluşumlarının çok sık yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesine çok yakın olduğunu söyledi.

"Yerleşim yerlerine çok yakın"

Kentteki obruk sayısının son yıllarda hızla artmaya başladığını aktaran Bayram, "Obruk, köye yakın bir noktada. Bu obruk çok ürpertici. Bunun ana nedeni yeraltı sularının bitmesi" diye konuştu.

#Karaman
#Obruk
#AFAD

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