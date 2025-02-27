Bir Trump soytarılığı

Fırtına kupada esti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 3. ve son maçında ağırladığı Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gruptan lider çıkan bordo-mavililerin gollerini Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza kaydetti. Rize'nin gollerini ise Jurecka (pen) ve Hojer attı.



