Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bir Trump soytarılığı

Bir Trump soytarılığı

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..

Finansal tehdit doları vurdu

ABD'nin politik güç olarak kullandığı doların küresel işlemlerdeki payı son 5 yılda 11,3 puan azalışla yüzde 50,2'ye geriledi. Dolar hegemonyasının daralmasında Rusya ile Çin’in yerel parayla ticarete ağırlık vermesi etkili oldu.



Soykırımın üstüne tatil videosu

ABD Başkanı Trump, İsrail saldırılarında 60 binden fazla kayıp veren ve harabeye dönen Gazze’nin acısıyla alay eden rezil bir video yayınladı. Yapay zekayla hazırlanan videoda Trump ve Netanyahu tatil köyüne dönüştürülen Gazze sahilinde şezlongda güneşlenirken gösteriliyor.


Fırtına kupada esti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 3. ve son maçında ağırladığı Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gruptan lider çıkan bordo-mavililerin gollerini Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza kaydetti. Rize'nin gollerini ise Jurecka (pen) ve Hojer attı.


#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: Sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İl il Ramazan imsak vakitleri