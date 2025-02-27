Bir Trump soytarılığı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..
Finansal tehdit doları vurdu
ABD'nin politik güç olarak kullandığı doların küresel işlemlerdeki payı son 5 yılda 11,3 puan azalışla yüzde 50,2'ye geriledi. Dolar hegemonyasının daralmasında Rusya ile Çin’in yerel parayla ticarete ağırlık vermesi etkili oldu.
Soykırımın üstüne tatil videosu
ABD Başkanı Trump, İsrail saldırılarında 60 binden fazla kayıp veren ve harabeye dönen Gazze’nin acısıyla alay eden rezil bir video yayınladı. Yapay zekayla hazırlanan videoda Trump ve Netanyahu tatil köyüne dönüştürülen Gazze sahilinde şezlongda güneşlenirken gösteriliyor.
Fırtına kupada esti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 3. ve son maçında ağırladığı Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gruptan lider çıkan bordo-mavililerin gollerini Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza kaydetti. Rize'nin gollerini ise Jurecka (pen) ve Hojer attı.