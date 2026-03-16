Bir yılda yeni şehir kuruldu: Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti oldu

'Burada kocaman bir şehir oluşturdular'





Görüntülerde yer alan Necla Düşmez ise evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Bir senede bitirdiler. Bayağı emek vermişler evlere. Kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı, her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok" dedi. Ev sahibi Firdevs Çınar ise, "Bize kilitleri verdiler, açtık. Öyle bir sevindik. Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Ne yalan söyleyeyim; bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp, maydanoz, tere her şeyi ektik. Gelen hayret ediyor evlere. 'Helal olsun hükümetimize, keşke bize de böyle bir yer nasip olsa' diyorlar. Kocaman bir şehir kurmuşlar" ifadelerini kullandı.