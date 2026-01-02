Yeni Şafak
Bitlis’te karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 1 yaralı

17:002/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p></p>

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan bir iş yerinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tatvan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çökme sonucu çatının altında kalarak yaralanan B.E.Y., olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.E.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde Tatvan Belediyesi, AFAD, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri hazır bulunurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

