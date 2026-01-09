Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu Dağı'nda kar alarmı: Sis her yeri kapladı uyarılar peş peşe yapılıyor

Bolu Dağı'nda kar alarmı: Sis her yeri kapladı uyarılar peş peşe yapılıyor

17:069/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak Arşiv
Sonraki haber

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda gece saatlerinde kar yağışı başladı.


Otoyolun Bolu kesiminde kar yağışı özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunda ise Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.


Otoyolun ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ise Kaynaşlı, Heyelan bölgesi, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı görülüyor.


Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte bölgeden görüntüler...

#Bolu
#Bolu Dağı
#Düzce
#kar yağışı
#sis
#kar
#kış
#karayolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini kim oynuyor? Burak Yörük kaç yaşında, nereli?