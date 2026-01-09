Bolu Dağı'nda kar alarmı: Sis her yeri kapladı uyarılar peş peşe yapılıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1 /10 İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda gece saatlerinde kar yağışı başladı.



2 /10 Otoyolun Bolu kesiminde kar yağışı özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunda ise Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

3 /10 Güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



4 /10 Otoyolun ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ise Kaynaşlı, Heyelan bölgesi, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı görülüyor.



5 /10 Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

