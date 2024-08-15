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Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

15:10 - 15/08/2024 Perşembe
DHA
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Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye Bolu, Mudurnu ve Göynük'ten itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler ve personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Bolu'da Mudurnu ile Göynük arasında kalan Alanköy mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.


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Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. 

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Bölgeye Bolu, Mudurnu ve Göynük'ten itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler ve personel sevk edildi.

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Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

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#Bolu
#Orman yangını
#Mudurnu
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