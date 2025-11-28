Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bozcaada’da çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi

Bozcaada’da çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi

13:0428/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 16 odalı otel yanarak kül oldu. Yangında 1 köpek yanarak telef oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, sabah saat 05.40 sıralarında Bozcaada Poyraz Limanı mevkiinde bulunan 16 odalı bir otelin kahvaltı bahçesi bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.


Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede oteli sardı. Alarm sesini duyar duymaz dışarıya çıkan işletmeci karı koca, hemen jandarma ve itfaiye ekiplerini aradı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken, 1 köpek yanarak telef oldu.


İşletmeci Egehan Güner, "Allahtan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık" dedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#Çanakkale
#otel
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARA TATİL KALKIYOR MU? Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?