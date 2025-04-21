Bu camiyi görenler hayrete düşüyor: Belki de Türkiye'de eşi benzeri yok

Kentin coğrafi yapısının eğimli olmasına değinen Demirci, "Bunun sebebi de Artvin, barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından kaynaklı camimizin arka beden ve öndeki direk üzerine kurulmuş bir cami. Belki de Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir cami. Bu da Artvin'in arazi yapısından kaynaklı bir durum." dedi.