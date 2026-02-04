Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor: Cezası 5 yılda 7 kat arttı

Koparmanın cezası 5 yılda 7 kat arttı





Koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparmanın cezası, son 5 yılda yaklaşık 7 kat artırıldı. 2022 yılında 109 bin 593 TL, 2023 yılında yüzde 122,93 artışla 244 bin 315 TL, 2024 yılında yüzde 58,46 artışla 387 bin 142 TL, 2025 yılında yüzde 43,93 artışla 557 bin 212 TL olan ceza miktarı 2026 yılında: ise 699 bin 245 TL’ye yükseldi.