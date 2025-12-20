Bu gece başlayacak: Meteoroloji'den 36 kente sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yağışlı hava bu gece Ege Denizi üzerinden yurda giriş yapacak. Pazar gününden itibaren iç ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte uzmanlar, yeni yıl öncesi için kar uyarısında bulundu. Yeni haftada 9 kentte kar ve karla karışık yağmur, 27 kentte ise sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının bugün yurt genelinde soğuk, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bazı kentlerde kar ve karla karışık yağmur, bazı kentlerde ise sağanak yağış görülecek.
Sağanak ve kar geliyor
Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Amasya, Bartın'da ise sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM'un paylaştığı haftalık tahmine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 11-14 derece aralığında seyredecek ve mevsim normalleri civarında olacak. Hafta sonu genel olarak yağışsız, parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, Pazar gecesinden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
"Yeni yılda Türkiye'de kar olasılığı arttı"
Prof. Dr. Orhan Şen,hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21. Pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor. Hafta başında devam ediyor. Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor.
Yeni yılda Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güneydoğu hariç. Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var, değişebilir takipteyiz"
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Kırklareli 12 derece.
İstanbul 14 derece.
Denizli 16 derece.
İzmir 16 derece.
Adana 19 derece.
Ankara 10 derece.
Samsun 14 derece.
Malatya 10 derece.
Erzurum 6 derece.
Diyarbakır 13 derece.
Gaziantep 17 derece.