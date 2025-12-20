Bu gece başlayacak: Meteoroloji'den 36 kente sağanak ve kar uyarısı

"Yeni yılda Türkiye'de kar olasılığı arttı"

Prof. Dr. Orhan Şen,hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21. Pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor. Hafta başında devam ediyor. Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor.

Yeni yılda Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güneydoğu hariç. Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var, değişebilir takipteyiz"







