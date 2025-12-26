Bu ürün evinizde varsa dikkat: Bakanlık 'boğulma riski var' deyip toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, güvensiz ürünler listesine yeni eklemede bulundu. Bir ürünün, 3 yaş altı çocuklar için yapılan küçük parça testinden kalarak boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar oluşturduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.
Son yapılan uygulamalar kapsamında bazı oyuncakların yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.
İşte o liste:
Ürünün güvensizlik nedeni: Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır.
Ürünün güvensizlik nedeni: Ts En 71-1'E Göre Yapılan Çekme Testinden Sonra Ayıcıklı Silginin Kulakları Küçük Parça Oluşturdu.
Ürünün güvensizlik nedeni: Ürün İçin İlgili Testlerin Yapılması Neticesinde “Ce” İşaretinin Ürünün Veya Ambalajının Üzerinde Yer Almadığı Ve “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” Kapsamında Toplam(Dbp, Bbp, Dehp) (Limit<1000 Mg/Kg) Sonucunun 24523 Mg/Kg Ve Toplam Kadmiyum (Limit<100 Mg/Kg) Sonucunun 410 Mg/Kg Olması Ve Yönetmelikte Belirtilen Limit Değerlerin Aşılması.