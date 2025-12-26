Bu ürün evinizde varsa dikkat: Bakanlık 'boğulma riski var' deyip toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, güvensiz ürünler listesine yeni eklemede bulundu. Bir ürünün, 3 yaş altı çocuklar için yapılan küçük parça testinden kalarak boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar oluşturduğu belirtildi.

1 /5 Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

2 /5 Son yapılan uygulamalar kapsamında bazı oyuncakların yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

İşte o liste:

3 /5 Ürünün güvensizlik nedeni: Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır.

4 /5 Ürünün güvensizlik nedeni: Ts En 71-1'E Göre Yapılan Çekme Testinden Sonra Ayıcıklı Silginin Kulakları Küçük Parça Oluşturdu.