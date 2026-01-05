Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrilirken, öğrenciler ve veliler de “5 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller olup olmadığı, hangi şehirlerde okul tatili kararı alındığı ve valiliklerden resmi bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte, 5 Ocak Pazartesi eğitime ara verilen il ve ilçeler...
Şırnak
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.
Van
Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi.
Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi. Bu arada Çatak-Van kara yolu da 5 gün önce inen çığ nedeniyle kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol, tek yönlü ulaşıma açıldı. Ancak acil öncelikli araçların dışındaki diğer araçların geçişlerine izin verilmiyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Batman
Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle köy okullarından ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, tüm taşımalı eğitim ve köy okullarında 05.01.2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle; ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 05.01.2026 tarihinde 1 gün eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.
Gercüş Kaymakamlığından gelen açıklamada da, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, köy okulları ile taşımalı eğitim 5 Ocak 2025 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda bugün eğitime ara verildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Malatya
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.