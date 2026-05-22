Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da iki katlı evin duvarı çöktü

Bursa'da iki katlı evin duvarı çöktü

22:5622/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı kerpiç evin ikinci kat duvarı, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kısa süre önce tadilat yapıldığı öğrenilen evde yaşanan çökmede yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Son günlerde yaşanan yağışların ardından, Sürücü Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç bir evin duvarı yıkıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı çökme nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



‘O SIRADA BABAM EVDEYDİ’


Duvarı yıkılan evde yaklaşık 5 yıldır kiracı olarak yaşadığını belirten Süleyman Göç, “Ufak tefek çatlaklar zaten yukarıdan başlamıştı, içeriden de kendini belli ediyordu. Son yağmurlarla birlikte çatlaklar iyice büyüdü. Evin içinde mantar oluşmaya başladı, dış cephede de patlaklar vardı. Sanırım daha önce yapılan tadilat hatalıydı. Çünkü düzgün bir işlem yapılmamış, sadece üzeri sıvanmış gibiydi. Allah korudu. O sırada babam da evdeydi, üç dört kişi kalıyorduk. Çocukların üzerine ya da bir aracın üstüne düşebilirdi. Çok büyük bir facia kıl payı atlatıldı. Şimdi eşyalarımızı alıp evden ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#Ev
#Yıkım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu