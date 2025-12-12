Bursa’da terk edilen evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Şehit Mehmet Caddesi üzerinde bulunan eski evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Boş durumdaki yapıda madde bağımlısı ve alkollü kişiler tarafından ısınmak amacıyla ateş yakıldığı, ancak ateşin kısa sürede kontrolden çıkarak evin ahşap bölümlerine ve çatı kısmına sıçradığı öne sürüldü.