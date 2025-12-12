Yeni Şafak
Bursa’da terk edilen evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde terk edilen eski bir evde çıkan korku dolu anlar yaşattı. Yangının, bağımlı kişilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı tahmin ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Şehit Mehmet Caddesi üzerinde bulunan eski evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Boş durumdaki yapıda madde bağımlısı ve alkollü kişiler tarafından ısınmak amacıyla ateş yakıldığı, ancak ateşin kısa sürede kontrolden çıkarak evin ahşap bölümlerine ve çatı kısmına sıçradığı öne sürüldü.

Alevleri fark eden mahalle sakini Yusuf Dalkılıç, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yan binadan hortum çekerek ilk söndürme müdahalesini gerçekleştirdi. Vatandaşların çabası sayesinde alevlerin büyümesi önlenirken, kısa sürede olay yerine gelen Mudanya İtfaiyesi ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.


İtfaiyenin çalışmaları sırasında bölgede hazır bekletilen 112 acil sağlık ekipleri, dumandan etkilenme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma yaşanmadı.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Mahalle sakinleri metruk binaların Mudanya Belediyesi tarafından yıkılması gerektiğini dile getirdiler.


