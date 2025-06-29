Çadırlarıyla toprağa gömüldüler

20 milyon Euro verseler satmam

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Uğurcan Çakır için son noktayı koydu. Doğan “20 milyon avro bonservis de verseler satmayacağım. Uğurcan gitmek istese bile göndermem” ifadesini kullandı.