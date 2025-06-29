Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tarımda kredilerin yüzde 71’i Ziraat’ten
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 1 milyonu aşkın çiftçiye 706 milyar liralık finansman sağladıklarını söyledi. Çakar, tarım kredilerinin yüzde 71’inin Ziraat Bankası tarafından sağlandığını ifade etti.
İsrail 'Güvenli Bölge'yi vurdu: Çadırlarıyla toprağa gömüldüler
İsrail, ‘güvenli bölge’ ilan ettiği Mevasi’de Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. İnsanlar, patlamanın etkisiyle çadırlarıyla birlikte diri diri toprağa gömüldü. Yakıt olmadığı için inşaat makineleri kurtarma çalışmalarına katılamazken, yüzlerce Filistinli, çubuklarla yeri kazarak yakınlarına ulaşmaya çalıştı.
20 milyon Euro verseler satmam
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Uğurcan Çakır için son noktayı koydu. Doğan “20 milyon avro bonservis de verseler satmayacağım. Uğurcan gitmek istese bile göndermem” ifadesini kullandı.