Çakallar Bartın şehir merkezini mesken tuttu

Çöp konteyneri çevresinde yiyecek bir şeyler bulmalarının ardından bir anda çoğalan çakalların sayısı 8’e çıktı. Yolun başında bir çakal nöbet tutarken yavrular ise bulduğu gıda maddesini afiyetle yiyen yavru çakallar, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince ise korkarak, geldikleri ağaç ve çalılık alana doğru kaçtı.