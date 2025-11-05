Yeni Şafak
Çakallar Bartın şehir merkezini mesken tuttu

08:205/11/2025, Çarşamba
IHA
Bartın şehir merkezine inen çakallar aynı bölgede yine görüldü. Site bahçesine kadar giren çakallar, bu kez sürü halinde yiyecek aradı.

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi’ne bağlı 13 Nolu sokak üzerinde bir gece önce görülen çakallar bu kez sürü halinde görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 350 metre uzaklıktaki Yıldızkent Sitesi önündeki çöp konteynerlerinin etrafında dolaşan 2 çakal, site bahçesine de girerek yiyecek aradı.

Çöp konteyneri çevresinde yiyecek bir şeyler bulmalarının ardından bir anda çoğalan çakalların sayısı 8’e çıktı. Yolun başında bir çakal nöbet tutarken yavrular ise bulduğu gıda maddesini afiyetle yiyen yavru çakallar, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince ise korkarak, geldikleri ağaç ve çalılık alana doğru kaçtı.

Bu bölgeye 350 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesindeki Emniyet Müdürlüğü yanında ise bir başka çakal görüntülendi.

Araç yolunda dolaşan çakal, aracı görünce ise hızla geldiği ormanlık alana doğru kaçtı. Aynı bölgede bir tilkinin de, Emniyet Müdürlüğü önüne kadar geldiği ve karayolunda dolaşarak yiyecek aradığı belirtildi.

#Bartın
#Çakal
#Aladağ
