Çakmakla oynarken yangın çıkardı

18:5324/12/2025, Çarşamba
DHA
Kütahya'da 6 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken koltuğu tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Atik Sokak’ta 7 katlı bir binanın 3’üncü katında bulunan daireden yükselen dumanı fark eden mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının çakmakla oynayan 6 yaşındaki çocuğun koltukları tutuşturmasıyla çıktığı, küçük çocuk ve ablasının evden çıkıp kurtuldukları tespit edildi.

