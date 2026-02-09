Cami adabı tartışmasına Pınar Altuğ da dahil oldu: Armağan Çağlayan'ın 'başörtüsü' sözlerine verdiği cevap büyük tepki çekti

Altuğ, cami içine girerken başın örtülmesi gerektiğini kabul ettiğini ancak avlu için aynı katı kuralların geçerli olmasını doğru bulmadığını ifade ederek, “Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu bir tepki olarak değil, böyle düşündüğüm için yapıyorum. Kapatana da kapatmayanlara da saygım var” dedi.