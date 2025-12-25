Çankırı'da ilk kez tespit edildi: Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi





Doç. Dr. Bozkurt, araştırmalarında, türün yayılış sahasının yaklaşık 100 kilometre uzadığını fark ettiklerini söyledi.





Türü, küresel iklimsel değişiklikler için yapılan ekolojik niş (yaşam alanı) modellemesi ile analiz ettiklerini, gelecekte dağılış sahasının kaybolabileceğini anlatan Bozkurt, bu nedenle Çankırı'daki yeni kaydın önem taşıdığını belirtti.





Daha sonra yaptıkları arazi çalışmalarında da bu alanda türe ait bireyler ile yavru bireyleri gözlemlediklerine işaret eden Bozkurt, "Tür, zehirli ve 1 metreye kadar büyüyebilen bir yılan ama insanlar için çok tehdit oluşturmuyor. Çünkü daha çok gece ve sabaha karşı çok erken saatlerde aktif. Çankırı, türün dünyadaki dağılış sahasının en kuzeydoğusu oluyor, sınır bir bölge. O nedenle korunması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.