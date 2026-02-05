Çarptıkları yaşlı kadını taksi durağına bırakıp kaçtılar

Bolu’da kaza, öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 AJ 583 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Çakan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakan, motosiklette bulunan iki kişi tarafından yakındaki bir taksi durağının önüne taşındı.