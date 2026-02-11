Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı: İki kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından çay ocağına pompalı tüfekle açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.

1 /3 Olay, saat 15.30 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki çay ocağında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi ya da kişiler çay ocağına pompalı tüfekle ateş etti.

2 /3 Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve ismini öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.