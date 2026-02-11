Yeni Şafak
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı: İki kişi yaralandı

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı: İki kişi yaralandı

20:5811/02/2026, Çarşamba
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından çay ocağına pompalı tüfekle açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki çay ocağında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi ya da kişiler çay ocağına pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve ismini öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

