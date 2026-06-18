CHP'li Seyhan Belediyesi vatandaşı canından bezdirdi: Beton mikseri kiralayıp yolu düzelttiler

Mahalle sakini Yılmaz Tuncer ise sorunun uzun süredir devam ettiğini ifade ederek, "Bu yol, otoban çıkışına yakın olduğu için her gün yüzlerce araç tarafından kullanılıyor. Yol üzerinde iki okul bulunuyor. Çukurlar nedeniyle defalarca kaza meydana geldi. Defalarca belediyeyi aradık ancak sonuç alamadık. Seyhan Belediyesine gittiğimizde Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu söyleniyor, Büyükşehir Belediyesine gittiğimizde ise sorumluluğun Seyhan Belediyesinde olduğu ifade ediliyor. Her iki belediyeye de defalarca dilekçe verilmesine rağmen herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Burası adeta kendi haline bırakılmış durumda. Çukurları kendi imkanlarımızla onarmaya çalışıyoruz ancak bu da bir yere kadar mümkün oluyor. Mahalle sakinleri kendi ceplerinden ödeme yaparak bazı noktalara beton döktürdü. Şehir dışından gelen çok sayıda araç da bu yolu kullanıyor. İnsanlara karşı adeta rezil olmuş durumdayız" diye konuştu.







