Çıldır Gölü kısmen dondu: Atlı kızaklar için geri sayım başladı

"Bir hafta içerisinde vatandaşları buz üzerinde ağırlayacağız"





Çıldır Gölü’nün kısmen donmaya başladığını ifade eden atlı kızak sahibi Bünyamin Aslan, "Şuan gölümüz dondu, 3-5 santim buz aralığında şuan, en az bir hafta, 10 gün içerisinde daha da donmaya devam edecektir. En az 15-20 santim buz kalınlığı olacaktır. Kızaklarımız geldi. Gece eksi 10-11 derece soğuk oluyor. Bu da gölü dondurmaya daha fazla yardımcı olacak. Bir hafta içerisinde misafirlerimizi gölün üzerinde atlı kızak faaliyeti ile ağırlayacağız" dedi.