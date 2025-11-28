Yeni Şafak
Çıldır Gölü kısmen dondu: Atlı kızaklar için geri sayım başladı

15:1128/11/2025, Cuma
IHA
Kars’ın sınırları içinde yer alan, Doğu Anadolu’nun incisi Çıldır Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen dondu.

Kış turizminin gözdesi olan göl, yüzeyinin tamamen donmasıyla birlikte her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan atlı kızak keyfi için geri sayım başladı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü bölgesinde kısmen donmaya başlayan Çıldır Gölü, bölgenin simgesi haline gelen atlı kızakçıları da heyecanlandırdı.

"Bir hafta içerisinde vatandaşları buz üzerinde ağırlayacağız"


Çıldır Gölü’nün kısmen donmaya başladığını ifade eden atlı kızak sahibi Bünyamin Aslan, "Şuan gölümüz dondu, 3-5 santim buz aralığında şuan, en az bir hafta, 10 gün içerisinde daha da donmaya devam edecektir. En az 15-20 santim buz kalınlığı olacaktır. Kızaklarımız geldi. Gece eksi 10-11 derece soğuk oluyor. Bu da gölü dondurmaya daha fazla yardımcı olacak. Bir hafta içerisinde misafirlerimizi gölün üzerinde atlı kızak faaliyeti ile ağırlayacağız" dedi.

Bu sene ilk kez kısmen donan Çıldır Gölü, buz üstünde yapılan atlı kızak turlarının yanı sıra, geleneksel Eskimo usulü balık avcılığı ve fotoğraf tutkunları için sunduğu eşsiz kış manzaralarıyla da öne çıkıyor.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle buz kalınlığının artması bekleniyor. Yunusun Yeri’nde yerli ve yabancı turistlere atlı kızak hizmeti veren kızakçılar, yer yer oluşan buz tabakasının yeterli kalınlığa ulaştığında, yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde ağırlamaya başlayacaklarına dikkat çekti.

Öte yandan tamamen donmuş göl üzerinde dört nala koşan atların ve kızağın oluşturduğu görsel şölenin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde sürüler halinde kayarak düşe kalka yürümeye çalışan su kuşları da kameralara yansıdı. Su kuşları gölün buz tutmayan yerlerine ulaşmak için metrelerce yürüdü. O anlar kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

