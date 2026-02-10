Yeni Şafak
Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar: Buz kırıldı traktör göle gömüldü, sürücü son anda kurtuldu

Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar: Buz kırıldı traktör göle gömüldü, sürücü son anda kurtuldu

18:3310/02/2026, Salı
DHA
Ardahan'da havaların ısınması nedeniyle Çıldır Gölü’nün yüzeyini kaplayan buzlar çözüldü. Hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıklarına çalışılan gölde 1 traktör, çözülen buz sebebiyle göle gömüldü.

Çıldır Gölü’nde şubat ayıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle çözülme erken başladı.

Buz tutan yüzeyi çözülen gölde, hafta sonu yapılacak olan festivalin hazırlıklarını sürdürülürken, 1 traktör suya gömüldü.

Çıldır Gölü’nde yapılacak festivalin hazırlıklarına devam edilen belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsünün ise son anda atlayıp kurtulduğu belirtildi. 

#Ardaha
#Çıldır Gölü
#Ardahan
