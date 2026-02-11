Yeni Şafak
Çıldır Gölü’ne gömülen iş makinası çıkarıldı

Çıldır Gölü'ne gömülen iş makinası çıkarıldı

18:2411/02/2026, Çarşamba
IHA
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde buz tutan gölde kar temizliği yaparken buzun kırılmasıyla sulara gömülen traktör, yapılan çalışmalar sonucu gölden çıkarıldı.

Ardahan’da yüzeyi son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle çözülmeye başlayan Çıldır Gölü’nde buzun kırılması sonucu göle gömülen traktör için kurtarma operasyonu başlatıldı.

14 Şubat tarihinde yapılacak olan ‘10.Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Şöleni’ öncesi belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmalarına başlandı. Çıldır Belediyesi tarafından kiralanan traktör, Çıldır Gölü üzerinde yapmış olduğu kar temizliği sırasında buzun kırılmasıyla göle gömüldü.

Sular altına gömülen iş makinası için ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Traktör sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi.


#Çıldır Gölü
#Traktör
#Buz
