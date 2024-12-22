Çocukları istemese de ata yadigarı mesleğinden vazgeçemiyor: 46 yıldır...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, babasından öğrendiği semer yapımına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak devam eden İhsan Demirci, mesleğini ailenin üçüncü kuşağı olarak sürdürüyor. Üç çocuk babası Demirci, "Biri üniversiteyi bitirdi, diğerleri ise üniversite eğitimlerine devam ediyor. Bu mesleği tercih etmediler. Çocuklarım benim de bunu sürdürmemi pek istemiyorlar ama ben bu mesleği ata ve baba mesleği olarak görüyorum ve devam etmek istiyorum" dedi.

1 /12 Babasının yanında 7 yaşında çırak olarak semerciliğe başlayan İhsan Demirci (53), yıllar içerisinde dedesinden kalan meslekte ustalaştı.

2 /12 Dükkanında ağaç iskeletini önce keçeyle daha sonra deriyle kaplayan İhsan usta, bunların arasını kurumuş kamışlarla dolduruyor.

3 /12 İhsan ustanın elinde çuvaldızla ilmek ilmek işlenerek oluşan semerler, teknoloji karşısında kullanımı azalsa da köylüler tarafından yük hayvanları için hala kullanılıyor.

4 /12 Çırak bulamamaktan yakındı

Semer ustası İhsan Demirci, dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen semercilik mesleğini 46 yıldır sürdürdüğünü söyledi.



5 /12 Demirci, mesleğini severek sürdürdüğünü anlatarak, "7 yaşında babamın yanında bu meslekle tanıştım. Uzun yıllar babamla beraber çalıştım, onun vefatından sonra bize bıraktığı bu mesleği ben devam ettirdim. Adıyaman'da bu mesleği sürdüren çok az kişi var. Onlar benden daha yaşlı, bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak sanırım, çünkü yetiştirecek eleman bulamıyoruz" dedi.

6 /12 Semer yapımının çok zahmetli olduğunu ve bir semeri yaklaşık 3 günlük çalışma sonrası tamamladığını anlatan Demirci, semer yapımında gerekli olan malzemelerin bir kısmını Şanlıurfa ve Malatya'dan temin ettiğini aktardı.

7 /12 Demirci, geçen yıl kendisine Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sanatçı Tanıtım Kartı verildiğini belirterek, "Semercilik mesleğini yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. 3 çocuğum var, biri üniversiteyi bitirdi, diğerleri ise üniversite eğitimlerine devam ediyor. Bu mesleği tercih etmediler. Çocuklarım benim de bunu sürdürmemi pek istemiyorlar ama ben bu mesleği ata ve baba mesleği olarak görüyorum ve devam etmek istiyorum" diye konuştu.

8 /12 Kırsalda yaşayan kişilerin yük hayvanlarında bu semeri kullandığını ve daimi müşterilerinin olduğunu ifade eden Demirci, yaptığı semerlere çevre illerden de talep olduğunu vurguladı.

9 /12 Besni ilçesinden Kahta'ya semer almaya gelen İsmail Yücel ise İhsan Demirci'nin çok iyi bir semer ustası olduğunu, bundan dolayı semerleri ondan satın aldığını dile getirdi.

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