Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

Lübnan’da çok acımasız bir tablo var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun BM çatısı altında olmasıyla ilgili “Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer” dedi.