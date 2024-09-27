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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'da çok acımasız bir tablo var 6 milyon insan nereye kaçacak

04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Fenomenler yüzde 15 vergi ödeyecek

Sosyal medya ve internette içerik üretimine yönelik Gelir Vergisi kapsamı genişledi. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlardan yüzde 15 oranında vergi alınacak. Uygulama internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri de kapsıyor.

Lübnan’da çok acımasız bir tablo var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun BM çatısı altında olmasıyla ilgili “Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer” dedi.

Fenerbahçe 3 puanla başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını mağlup etti. Sarı- lacivertillerin gollerini Çağlar ve kendi kalesine Burges attı. Belçika ekibinin golünü ise Sykes kaydetti. Livakovic penaltı kurtarırken, Osayi kırmızı kart gördü. Konuk takımdan da Mac Allister atıldı.

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