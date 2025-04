Dedesinden etkilenip icat yaptı, Amerika'ya gidiyor: Amerika'da 150 bin dolara satılıyor, Kayseri'de 200 liraya mal etti

Süreci anlatan Hüseyin Eren Akbaba, "Amerika'da her yıl düzenlenen GENIUS Olimpiyatları'na başvurduk. Geliştirdiğim sistemle finalist olarak katılacağız. GENIUS Olimpiyatları 9 Haziran'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde okulumuzu temsil edeceğiz. Yarışmaya 77 ülkeden katılım olacak. Dünyanın dört bir yanından çalışma yapan liseli öğrenciler New York'ta buluşacak ve kendi yaptıkları çalışmaları sergileyecekler. GENIUS Olimpiyatları'nda yaklaşık 500'e yakın bir çalışma mevcut. Ülkemizden de yaklaşık 20 öğrenci katılım sağlayacak ve bunun 19'u özel okul öğrencisi. Bu yarışmaya Anadolu liselerinden katılacak tek öğrenci benim" diye konuştu.