Dedesinden etkilenip icat yaptı, Amerika'ya gidiyor: Amerika'da 150 bin dolara satılıyor, Kayseri'de 200 liraya mal etti

'NÜKLEER FİZİK VE YAPAY ZEKA ALANINDA DA ÇALIŞMALARIM BULUNUYOR'





Dedesinin hastalığına ilişkin konuşan Akbaba, "Ben küçükken dedem felç rahatsızlığı geçirdi ve kendisi yüzde 90 üzerinde felçliydi. Konuşamıyordu. Kendimi, küçüklüğümden beri, 'Buna nasıl bir çözüm getirebilirim' diye sorguluyordum. Aslında bu projeyi, 'Sadece kendi dedem için değil dünyadaki bütün felçli insanların nasıl konuşmasını sağlayabilirim' diye düşünerek geliştirdim. Nükleer fizik ve yapay zeka alanında da çalışmalarım bulunuyor. Dünyadaki bütün hastalıkların teşhisini yapan bir yapay zeka ve EOG tabanlı bir projem bulunuyor. Amerika'da düzenlenecek olan Genius Olimpiyatları'na ülkemizden katılacak tek devlet lisesinden öğrenci benim. Okulumuzun bu yarışmaya verebilecek bir bütçesi maalesef bulunmuyor. Bu da maddi sorunlarla karşılaşmamıza yol açıyor. Biz de devletimizden her türlü maddi ve manevi desteği bekliyoruz" dedi.