Dikkat düşebilir! Kars’ta çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

12:106/03/2026, Cuma
DHA
Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklarla birlikte, bina çatılarında boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Merdivenin üzerine büyük harflerle 'Dikkat buz düşebilir' yazılı kağıt asan esnaf, yayaların saçak altından geçmesini engellemeye çalıştı.

Kars’ta, kar yağışının durmasıyla birlikte dondurucu soğuklar, çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlikesini de beraberinde getirdi.

Bina çatılarının uç kısımlarında biriken kar kütleleri her an düşme riski taşıyor.



Kent merkezindeki pek çok binanın saçağında oluşan ve boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan buz sarkıtları da yoldan geçenleri tedirgin ediyor.


Özellikle işlek cadde ve sokaklarda yürüyen yayalar, yukarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kaldırımların dış kısımlarını kullanmaya çalışıyor.


Merdivenin üzerine büyük harflerle 'Dikkat buz düşebilir' yazılı kağıt asan esnaf, yayaların saçak altından geçmesini engellemeye çalıştı. 

