Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunmuştu: Dikkat çeken detayı hemşire anlattı 'Şoka girebilirsin' diye uyardık

'CERRAH MÜDAHALESİ GEREKİYORDU'





Enda Balta'yı hiçbir müdahale yapmadan, hastaneye yönlendirdiklerini söyleyen hemşire, "Ağzında şiddetli şekilde ödem vardı. Kendisi yoğun bir şekilde ağrı kesici hap almış. Evde ne varsa içmiş, ağrısı olduğu için bizden hala ağrı kesici ilaç vermemizi istedi. Kendisini 'Ağrı kesici şokuna girebilirsin' diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Durum diş hekimlikten çıkmıştı, hasta problemliydi ve cerrah müdahalesi gerekiyordu. Normal bir diş hekimi müdahale etse sorun yaşardı. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik" dedi.