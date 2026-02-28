Diyarbakır tarihi surlarında ayakta kalan 98 burçtan Tek Kapı için restorasyon çağrısı

'Hiçbir tedbir göremiyoruz'





Aksu, "Sadece burası değil, sur içindeki tescilli yapıların restorasyonu da yaklaşık 3 yıldır yapılmamış durumda. Diyarbakır bir tarih hazinesi, açık bir müzedir. Bine yakın tescilli yapı var. Bunlar turizme kazandırılırsa hem işsizliğe çözüm olur hem de bölgenin sorunlarını azaltır. Surlardan düşen taşlar birisinin yaralanmasına ya da ölümüne neden olabilir. Geçmişte bu tür olaylar yaşandı. Ancak şu anda hiçbir tedbir göremiyoruz. Yetkili kurum kimse, bir an önce gerekli önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştu.