Doğu Karadeniz'de 442 köy ve mahalle yolu kapandı

6 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ





Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize'nin yüksek kesimli ilçeleri ile Gümüşhane ve Bayburt genelinde eğitime 1 gün ara verildi. 6 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.