Dünya sırtını döndü

Dünya sırtını döndü

27/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Nükleer yolculukta yeni sayfa

Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğunda yeni bir sayfa açıldı. Türkiye ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla, küçük modüler reaktörler (SMR) alanında Türkiye’nin kapasitesi arttırılacak.

Katil konuşurken salon boşaldı

Filistin Devleti'nin tanınması rüzgarına sahne olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Gazze Kasabı Netanyahu boş salona konuştu. Delegeler salonu boşaltırken 'Özgür Filistin" sloganı attı. New York sokaklarında da Netanyahu'yu hedef alan protesto dalgası gerçekleşti.

7'de 7 yaptı

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan lider Galatasaray ilk yarıda attığı golle galip geldi. 7. maçını da kazanan ve yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı takımın golünü şık bir vuruşla İcardi attı. İkinci yarıda Alanyaspor ataklarında ise kalesinde devleşen Uğurcan geçit vermedi.

