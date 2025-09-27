Dünya sırtını döndü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Eylül 2025 tarihli birinci sayfası
Nükleer yolculukta yeni sayfa
Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğunda yeni bir sayfa açıldı. Türkiye ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla, küçük modüler reaktörler (SMR) alanında Türkiye’nin kapasitesi arttırılacak.
Katil konuşurken salon boşaldı
Filistin Devleti'nin tanınması rüzgarına sahne olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Gazze Kasabı Netanyahu boş salona konuştu. Delegeler salonu boşaltırken 'Özgür Filistin" sloganı attı. New York sokaklarında da Netanyahu'yu hedef alan protesto dalgası gerçekleşti.
7'de 7 yaptı
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan lider Galatasaray ilk yarıda attığı golle galip geldi. 7. maçını da kazanan ve yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı takımın golünü şık bir vuruşla İcardi attı. İkinci yarıda Alanyaspor ataklarında ise kalesinde devleşen Uğurcan geçit vermedi.