Dünya sırtını döndü

7'de 7 yaptı

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan lider Galatasaray ilk yarıda attığı golle galip geldi. 7. maçını da kazanan ve yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı takımın golünü şık bir vuruşla İcardi attı. İkinci yarıda Alanyaspor ataklarında ise kalesinde devleşen Uğurcan geçit vermedi.